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Россия блокирует свои же требования — участник ТКГ о переговорах по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что Украина будет менять тактику

Украина сменит тактику переговоров по Донбассу из-за поведения России. Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"У меня есть ощущение, что тактика (в переговорах – ред.) будет меняться. Последняя "нормандская" встреча создает некую свободу действий, потому что на той встрече Путин брал на себя определенные обязательства, как и другие президенты. Мы выполнили свои обязательства, а Россия не выполнила", — сказал он.

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Гармаш пояснил, что Россия блокирует то, чего сама же требует.

"Мы открыли КПВВ, готовы к обмену, к разводу сил, разминированию – Россия это все блокирует. Более того, она блокирует даже ту же "формулу Штайнмайера", на которой она настаивала, потому что эта формула должна быть включена в закон об особом статусе, который действует с 2014 года. Обсуждение закона не ведется, потому что Россия фактически блокирует это. Закон заканчивает свое действие 31 декабря. Он либо будет продлен в старом виде, либо вообще не продлен", — сказал он.

Ранее Гармаш рассказал, какие требования Украина выдвинула на переговорах.