Украина начала жестко говорить с Россией — участник встречи ТКГ рассказал детали

В минувшую среду 25 ноября состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы. О том, что на них обсуждалось, рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставить никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано, что – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО", — сказал он.

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По словам Гармаша, динамика переговоров тронулась с мертвой точки.

"Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берем на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России.

Я считаю, что ситуация не в тупике. Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит. Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит", — сказал он.