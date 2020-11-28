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Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что серьезных сдвигов к миру нет

На переговорах по Донбассу Россия блокирует все инициативы, кроме договоренности о режиме тишины, так как постоянно пытается продвигать встречные условия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет. Другие вопросы - разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и т.д. - не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - объяснил Кравчук.

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Он рассказал о своих переговорах с главой российской делегации Борисом Грызловым.

"Я обратился к Грызлову, спросил, почему Россия не представляет своих предложений. Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и Россия не берет там активного участия. А это Украина попросила помочь решить конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины. Я искал такое обращение (от Украины к Россию - ред.), мы его вместе с МИД не нашли", - отметил глава украинской делегации.

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Ранее политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что Россия заблокирует проведение новой встречи глав государств "нормандской четверки".