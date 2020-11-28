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Переговоры по Донбассу: политолог прояснил судьбу "нормандской" встречи Нынешние требования Кремля не устраивают Украину, отметил Кирилл Сазонов

Россия заблокирует проведение новой встречи глав государств "нормандской четверки", поскольку Украину категорически не устраивает план Кремля по урегулированию ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Кирилл Сазонов.

На вопрос, состоится ли "нормандская" встреча в ближайшем будущем, политолог ответил:

"Думаю, что нет, два раза нет… Россия неоднократно заявляла – и Путин говорил, и представители Кремля – что встречаться надо, когда есть какие-то результаты и есть что-то обсудить. Пока мы видим, что Россия выставляет свои требования, Украину они не устраивают категорически, поэтому встреча лишена смысла".

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Сазонов предположил, что Россия "заблокирует встречу, откажется от нее".

"Нам встреча не помешает, мы лишний раз обратим внимание на проблему, лишний раз привлечем внимание Германии и Франции. Возможно, будем добиваться усиления санкций, покажем недоговороспособность России. Но Кремль это тоже прекрасно понимает, поэтому, скорее всего, встречи не будет, равно как и обмена пленными. России не нужны люди, они готовы отдавать наших заложников только в обмен на политические уступки", - сказал эксперт.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Украина заинтересована в скорейшем проведении встречи лидеров "нормандской четверки" ради принятия "конкретных решений" насчет Донбасса.