Переговоры по Донбассу: политолог прояснил судьбу "нормандской" встречи

Нынешние требования Кремля не устраивают Украину, отметил Кирилл Сазонов

Переговоры по Донбассу: политолог прояснил судьбу "нормандской" встречи

Россия заблокирует проведение новой встречи глав государств "нормандской четверки", поскольку Украину категорически не устраивает план Кремля по урегулированию ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Кирилл Сазонов.

На вопрос, состоится ли "нормандская" встреча в ближайшем будущем, политолог ответил:

"Думаю, что нет, два раза нет… Россия неоднократно заявляла – и Путин говорил, и представители Кремля – что встречаться надо, когда есть какие-то результаты и есть что-то обсудить. Пока мы видим, что Россия выставляет свои требования, Украину они не устраивают категорически, поэтому встреча лишена смысла".

Читайте также: Пусть Путин сидит в своем бункере: политолог о перспективе нормандской встречи 

Популярное видео

"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Нагорном Карабахе и болезни Путина
"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о скандале с КСУ и выборах в США
"К этому идет мир": Гордон рассказал, как изменится жизнь из-за пандемии COVID-19

Сазонов предположил, что Россия "заблокирует встречу, откажется от нее".

"Нам встреча не помешает, мы лишний раз обратим внимание на проблему, лишний раз привлечем внимание Германии и Франции. Возможно, будем добиваться усиления санкций, покажем недоговороспособность России. Но Кремль это тоже прекрасно понимает, поэтому, скорее всего, встречи не будет, равно как и обмена пленными. России не нужны люди, они готовы отдавать наших заложников только в обмен на политические уступки", - сказал эксперт.

Читайте также: "Вы имеете дело с террористами": Пионтковский назвал цель Путина в Украине

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Украина заинтересована в скорейшем проведении встречи лидеров "нормандской четверки" ради принятия "конкретных решений" насчет Донбасса.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Россия нормандский формат переговоры