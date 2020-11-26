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"Человек женского рода": Добкин набросился на "слугу народа" в телеэфире Политики устроили перепалку из-за скандала с КСУ

Нардеп из фракции "Слуга Народа" Марьяна Безуглая и политик Михаил Добкин устроили перепалку в эфире канала "Украина 24". Речь шла о скандале с Конституционным судом Украины.

Марьяна Безуглая: КСУ сейчас действует неконституционно. Если не будут собираться – будет только лучше. Ми не раз видели явление, которое называется судейской кастой в системе, которую и мы не смогли реформировать надлежащим образом.

Михаил Добкин: Ваше мнение как человека с медицинским образованием, конечно, имеет вес и значение. По поводу касты позвольте с вами не согласиться. Мне кажется, каста у нас уже появилась в Верховной Раде, неприкасаемых и не имеющих отношения к законам и Конституции людей. Это просто сборище блатных и нищих, которые себя ассоциируют с "соросовской" тусовкой. Вы сейчас говорите не свое мнение. Ваше мнение, может быть, как в прошлом врача, как девушки… Но вы же говорите как народный депутат. А как народный депутат вы говорите антигосударственные вещи. Вы пытаетесь с позиции народного депутата диктовать независимой ветви власти свое видение и мнение, даже пытаться вмешиваться.

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Марьяна Безуглая: Ну я понимаю, что у вас не выходит в последнее время. То вы баллотировались в мэры Киева, то Харькова. Прошу прощения, я могу договорить, или меня сейчас будут перебивать.

Михаил Добкин: Я вам хочу сказать, человек женского рода – без оскорбления, просто говорю, женского рода, не построившего в своей жизни ничего, вообще ничего, пытается рассуждать о переписке Каутского с Энгельсом. Я вас прошу, вы, пожалуйста, сюда не лезьте. Это не для вашего ума. Вы говорите о чем-нибудь высоком и большом…

Марьяна Безуглая: У меня вопрос: если меня спрашивают, и у нас есть элементарное уважение ко мне как к политику – почему я принимаю участие в этой дискуссии, если сразу переходят на личности? Если говорить про КСУ, то на данный момент этот институт фактически неинституционален. Есть проблема, парламент ищет решение. Если вы меня спрашиваете о том, будут ли негативные последствия из-за того, что у судей сейчас нет кворума, отвечаю, в данный момент негативных последствий не будет. На данный момент это политическая позиция главы государства.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24" рассказал о наихудшем сценарии относительно деятельности Конституционного суда Украины после громкого скандала.