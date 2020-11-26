Украинский посол о ноте от власти Лукашенко: Для меня это было немного странным

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту протеста из-за антибелорусских протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине. Это событие посол прокомментировал в эфире канала "Украина 24".

"Вообще-то это нормальное событие. Когда у одной стороны есть обеспокоенность действиями другой стороны. И это касается дипломатического представительства — такие вызовы естественная нормальная практика. Но, к сожалению, сложилось так, что меня в МИД вызывают лишь для того, чтобы вручить ноту протеста. Сегодня нота была вызвана теми событиями, которые происходят в Киеве скорее. Здесь надо ориентироваться больше на комментарий МИД", — сказал он.

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По словам Кизима, на акции протеста должны реагировать правоохранители.

"Но вопрос действительно состоит в том, что по мнению белорусской стороны те акции, которые проходят у посольства Беларуси в Киеве, несут опасность и угрозу деятельности и дипломатической миссии, и сотрудникам дипмиссии. Для меня это было немного странным, поскольку я знаю, что у нас дипломатические миссии охраняются достаточно серьезно. Что касается безопасности, я видел там усиленный кордон. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика.

Проблема в том, что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив по отношению к белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украину", — сказал он.