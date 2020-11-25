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Было много позорных явлений - вице-спикер Рады о местных выборах и правах женщин Избирательная квота для женщин сработала, заявила депутат

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о теме участия женщин в местных выборах 25 октября, которую обсуждали на IV украинском женском конгрессе «От возможностей к реальным изменениям».

«Мы на нашем конгрессе говорим о многих вопросах, касающихся жизнедеятельности людей, в том числе и наших женщин. Женщины составляют более половины населения Украины. Мы бы хотели понимать, что их интересы равно представлены во всех отраслях и экономики, и политической жизни. Мы подводим итоги выборов, которые состоялись 25 октября, и мы утверждаем, что избирательная квота, которая была предложена впервые, сработала в украинских громадах», - заявила Кондратюк.

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Она отметила, что впервые многие женщины - более 36% - будут представлены в громадах и будут влиять на решения и жизнедеятельность в этих громадах.

«Наши международные партнеры говорят и о многих позорных явлениях, с которыми столкнулись женщины во время выборов: стереотипность, сексизм, нехватка средств на ведение агитации. И даже есть такое явление, что женщины, которые прошли в местные советы, сталкиваются с тем, что некоторые партии хотят фактически снять их из депутатов, чтобы пришли другие депутаты по списку», - отметила нардеп.

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Напомним, 22 ноября в 11 украинских городах состоялся второй тур местных выборов. Это Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.