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Байден и Украина: эксперт рассказал, как США будут сдерживать Россию Байден, в отличие от Трампа, значительно глубже погружен в украинский контекст, заявил Кочевенко

Директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как изменятся отношения Украины и США при президентстве Джо Байдена.

«Политика США (по Украине - ред.) вряд ли будет испытывать слишком резкие изменения. Мы надеемся, что сдерживание России приобретет более четкие весомые формы, в том числе и формы поддержки Вооруженных сил Украины. Байден, в отличие от Трампа, значительно глубже погружен в украинский контекст, он понимает, что здесь происходит», - заявил эксперт.

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Он отметил, что Украина никому не нужна, кроме как сама себе, но интересы Украины и США могут совпадать.

«Вряд ли США заинтересованы в усилении российского влияния в Украине, в усилении давления России на Украину. Поэтому у нас есть шанс, что помощь (Украина - ред.) будет увеличена, и здесь риторика демократическая на протяжении всего правления Трампа дает нам такие надежды. Но опять же, надо в этих ожиданиях быть осторожными и не слишком на них рассчитывать», - отметил Кочевенко.

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Ранее президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова рассказала о плюсах и минусах президентства Байдена для Украины.