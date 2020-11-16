20:16, Сегодня

"Идем по замкнутому кругу": у Зеленского назвали важный нюанс в скандале с КСУ Нардеп объяснил, что не так с законопроектами о Конституционном суде

Законопроекты, призванные урегулировать скандал вокруг Конституционного суда Украины, имеют серьезный недостаток – КСУ сможет вновь отменить положения антикоррупционного законодательства, если их восстановят.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Сегодня на согласительном совете была озвучена инициатива Дмитрия Разумкова о создании рабочей группы. Она должна разработать комплексные вопросы, которые позволят решить Раде этот конституционный кризис и, прежде всего, вернуть ответственность за недостоверное электронное декларирование и ввести в действие те законы о противодействии коррупции, которые КСУ признал неконституционными", - сообщил Вениславский.

Читайте также: К дому главы КСУ привезли виселицу: подробности и видео акции протеста

При этом, по словам нардепа, все законопроекты о декларировании "имеют существенный изъян".

"Они фактически игнорируют решение КСУ, и с другой стороны, как будто мы восстанавливаем то, что КСУ признал неконституционным. Если стоять на той точке зрения, что решение КСУ мы признаем и восстанавливаем действие тех законов, которые КСУ признал неконституционными, получается, что мы идем по замкнутому кругу. КСУ снова сможет признать эти положения не соответствующими Конституции. Поэтому наиболее правильное решение – создать рабочую группу", - рассказал он.

Читайте также: Скандал с КСУ: политолог предложил три шага для выхода из кризиса

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленных на решение конституционного кризиса.