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Карантин выходного дня хотят отменить: появилась реакция Кабмина В Кабмине также обнародовали статистику снижения активности украинцев из-за карантина

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады отменить карантин выходного дня в Украине.

"Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал он.

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Немчинов отметил, что аналитика СНБО насчет карантина выходного дня "показала снижение активности наших граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".

"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - заявил министр.

По его словам, Нацполиция и Госпродпотребслужба в выходные провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.

"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения, и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким способом обманывали предпринимателей", - сказал Немчинов.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381, который предлагает Кабмину отменить карантин выходного дня. В документе предлагается разрешить в выходные дни работу баров, кафе, ресторанов, ТРЦ, развлекательных заведений и т.д.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" жестко высказался о введении карантина выходного дня.