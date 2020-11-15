19:28, Сегодня

В "Слуге народа" озвучили три кадровых решения по главам ОГА Галина Янченко рассказала, в каких областях появятся новые руководители

У нардепов есть претензии к нескольким главам областных государственных администраций, поэтому некоторые из них будут уволены. Об этом рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24".

"Это (информация о недовольстве депутатов - ред.) соответствует действительности. Более того, в течение последнего месяца-двух уже были заменены и сняты со своих должностей несколько губернаторов или председателей ОГА. Есть определенная вероятность, что этот процесс не завершен. Речь идет, например, о главах Одесской, Николаевской, Черниговской ОГА. Также обсуждается еще ряд областей, но это, скажем так, еще в рабочем процессе возможные кадровые изменения", - сказала она.

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Янченко подтвердила, что по руководителям Одесской, Николаевской, Черниговской областей вопрос уже решен.

"По Чернигову произошла замена, по Николаеву и Одессе пока сняты руководители. По Николаеву, кажется, назначен, а по Одессе еще вопрос в работе", — сказала она.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что в правительстве Украины еще до конца 2020 года произойдут кадровые изменения.