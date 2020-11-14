Путина подводит его окружение - Арестович о переговорах по Донбассу
Алексей Арестович назвал важный вопрос для переговоров
Президента России Владимира Путина подводит его собственное окружение, которое не выполняет его указания по имплементации договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
"Надо понять, почему наша сторона просит и российскую сторону, и посредников обеспечить новую встречу на высшем уровне в "нормандском формате" до 24 декабря. Потому что, во-первых, есть насущные вопросы - как обмен пленными. А во-вторых, Путин должен сказать, как мы строим мост - вдоль или поперек. Потому что никто не знает, какова политическая воля руководства России, что они пытаются делать дальше. И международные партнеры, и мы хотим понять", - заявил он.
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По словам советника украинской делегации в ТКГ, в России "решения и стратегических, и тактических вопросов полностью зависят от воли одного человека и близкого круга, который на него влияет".
"Нужна встреча. У меня полное впечатление личное, что его подводит его собственная вертикаль - и они не выполняют то, что он им приказал, поставив свою подпись под парижскими соглашениями", - подчеркнул Арестович.
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Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" назвал сроки нового обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.