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Коронавирус в Раде: "слуга народа" рассказала, как будут работать депутаты Часть нардепов находится на самоизоляции

Верховная Рада на следующей пленарной неделе будет работать, несмотря на вспышку коронавируса COVID-19 среди нардепов.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой-то из этих вариантов будет выбран", - отметила Кравчук.

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По ее словам, "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть наиболее актуальные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но нужно смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена", - сказала депутат.

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Напомним, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" также прокомментировала демарш, который устроили мэры за карантина выходного дня.