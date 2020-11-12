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Пусть разбираются правоохранители - Труханов о возможных фальсификациях в Одессе СБУ обнаружила фальшивые бюллетени, один из кандидатов в мэры заявил, что это запланированный фейк

Сотрудники СБУ обнаружили поддельную избирательную документацию, которую якобы планировалось использовать для фальсификации во втором туре выборов мэра Одессы. В эфире канала "Украина 24" один из кандидатов в мэры Одессы заявил, что это фейк, в котором "СБУ либо стала участником, либо стала заложником действующего мэра".

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, являющийся кандидатом в мэры, в эфире канала "Украина 24" отреагировал на эти обвинения.

"Я стараюсь держать себя в рамках приличия, не допускать оскорблений, в том числе на государственных и частных телеканалах. Поэтому попрошу своих оппонентов держать себя все-таки в рамках приличий и помнить, что выборы закнчиваются, а жизнь продолжается, нужно находиться в человеческом обличье", - сказал Труханов.

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Мэр Одессы заявил, что в ситуации должны разобраться правоохранители.

"Что касается выборов. Ни я, ни городская власть выборы не организовывают. Выборы организует ЦИК и все то, что с ним связано – территориальные избирательные комиссии, районные. Когда смотришь криминальную хронику, когда ловят преступника с оружием или еще чем-то, первое, что он говорит: мне это подбросили негодяи правоохранители или враги. Сегодня это тоже один в один. Давайте дадим органам правопорядка разобраться и дать свою оценку", - сказал Труханов.

Также Труханов отметил, что со своей стороны не допускал никаких нарушений и делал все для того, чтобы свести их к минимуму.

"Что касается санитайзеров и порядка вообще. Группа моих оппонентов, которые сбились в стаю, которые сами нарушают санитарные нормы, ждут второго тура, чтобы опять повести строем студентов за оценки и зачеты на голосование. Второе, что я хочу сказать, мы будем смотреть за соблюдением всех норм, это нагрузка на комиссии. Мы создали все условия, которые соответствовали санитарным нормам. Почему люди их не соблюдали – этим должна была заниматься территориальная комиссия, мы предоставили достаточно помещений, чтобы вповалку сидящих и стоящих людей, ждущих своей очереди, не было", - сказал Труханов.

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Отметим, что ранее СБУ сообщила о проведении обыска в офисном помещении, которое использовалось как общественная приемная одного из общественно-политических деятелей. По данным пресс-службы СБУ, были обнаружены сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой отчетности.