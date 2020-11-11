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Справится ли власть с кризисом и как жить на карантине: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 11 ноября говорят о конституционном кризисе, итогах местных выборов для партии власти, карантине выходного дня.

На вопросы по теме в студии отвечают Руслан Стефанчук, Сергей Рахманин, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Иван Крулько, Галина Янченко, Леся Забуранная, Сергей Щербина, Вадим Карасев.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.