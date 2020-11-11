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Война на Донбассе: в Кабмине объяснили, когда начнется реинтеграция ОРДЛО На каждый год войны требуется пять лет разминирования территорий

Реинтеграция оккупированных районов Донбасса начнется только после возвращения Украине участка границы в ОРДЛО и продлится десятки лет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Комментируя возможные сроки реинтеграции, Яременко отметил:

"Существуют разные оценки. Мы собираем международный опыт, и опыт Хорватии, в которой мы побывали недавно, демонстрирует то, что один год войны приводит к пяти годам разминирования территорий... Она (реинтеграция - ред.) и сейчас частично происходит, но основная часть начнется после того, как мы восстановим контроль над границей".

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По его словам, существуют разные цели и измерения реинтеграции, "в частности измерения, касающиеся информационной части - здесь мы можем с Российской Федерацией бороться за умы людей".

"Мы стараемся создать лучшие условия на контролируемых территориях, это и есть наша борьба за людей, за их сердца. Это тот путь, которым мы сейчас идем. Недавно было открытие КПВВ в Счастье с соответствующей сервисной зоной. Я не уверен, есть ли еще где-то подобная сервисная зона по Украине... даже если мы возьмем межгосударственные КПВВ", - рассказал замминистра.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлится не менее 25 лет.

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Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.