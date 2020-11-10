Огромный прорыв для Украины: премьер о важной реформе
Денис Шмыгаль рассказал, в чем плюсы децентрализации для украинцев
О ходе децентрализации в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил на вопрос ведущей о критике, что мэры в регионах берут на себя много полномочий.
"Реформа по децентрализации — несомненно, одна из самых успешных. Местная власть в результате этой реформы стала как никогда сильной. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность. Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд — это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам громад и избранным советам", — сказал он.
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По словам Шмыгаля, гражданам стало проще достучаться до власти.
"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием до власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопросы, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами.
Реформа продолжается более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад, и есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, так как если руководитель не способен вести дела, то его быстро заменят. На следующих выборах, а то и скорее", — сказал он.
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По словам премьера, в результате децентрализации мэры городов перестанут заниматься политикой.
"Эта реформа — огромный прорыв для Украины. Громады и люди оценят это в ближайшее время. Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, так как нужно управлять хозяйством. Это самый важный показатель, по которому громада будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика. А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы", — сказал он.
Ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк рассказал, какие опасные процессы могут последовать после местных выборов в Украине 25 октября.
Напомним, в мае 2020 года Кабмин утвердил перспективные планы реформирования общин для всех областей Украины.