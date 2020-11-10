Огромный прорыв для Украины: премьер о важной реформе

О ходе децентрализации в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил на вопрос ведущей о критике, что мэры в регионах берут на себя много полномочий.

"Реформа по децентрализации — несомненно, одна из самых успешных. Местная власть в результате этой реформы стала как никогда сильной. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность. Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд — это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам громад и избранным советам", — сказал он.

Читайте также: Громадам отдадут леса и реки - новый законопроект о земле

По словам Шмыгаля, гражданам стало проще достучаться до власти.

"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием до власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопросы, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами.

Реформа продолжается более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад, и есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, так как если руководитель не способен вести дела, то его быстро заменят. На следующих выборах, а то и скорее", — сказал он.