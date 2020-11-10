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Шмыгаль о скандале с КСУ: "Мы не будем стоять в стороне" Премьер-министр Украины рассказал, что делает парламент и Кабмин для выхода из ситуации с КСУ

Власть реагирует на кризисную ситуацию с Конституционным судом Украины, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

"КСУ — абсолютно независимая, отдельная ветвь власти. Фактически, он имеет огромный уровень полномочий, и мы не имеем права вмешиваться в их работу. При этом, понимая вектор Украины в Европу, наши международные обязательства, то, что прописано в Конституции, мы точно не будем стоять в стороне, когда попирается желание украинского народа двигаться в сторону цивилизованного мира", — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что правительство уже предпринимает определенные действия для того, чтобы справиться с конституционным кризисом.

"Мы будем применять все меры, чтобы Украина имела цивилизованные стандарты жизни. В частности, когда идет речь о конституционной реформе — это было прописано в наших международных обязательствах, это действительно был прорыв Украины, это был один из ключевых моментов — доверие к нам европейских партнеров. Поэтому правительство включилось и возобновило работу реестров в течение одних суток. Далее вопрос должен решаться исключительно в законном порядке. Верховная Рада сейчас это рассматривает, движется способом, которій разрешает Конституция и международное право", — сказал он.

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Напомним, Конституционный суд 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".