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"Сотни тысяч людей лишатся работы": министр о карантине выходного дня Ужесточение карантина станет ударом по учреждениям культуры, отметил Александр Ткаченко

Введение в Украине карантина выходного дня лишит заведения культуры серьезных доходов и оставит без работы сотни тысяч людей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"В целом я его поддерживаю, вопрос заключается в том, поддерживаю ли я его в отношении учреждений культуры. Для этого есть важные аргументы, это не только относится к вопросу, что это лишает учреждения культуры серьезных доходов и оставляет сотни тысяч людей без работы, это и то, что учреждения культуры наиболее безопасные для посещения в течение карантина", - отметил министр.

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По словам Ткаченко, во время карантина "людям нужно выходить за пределы своих домов и попадать в те места, где они могут отдохнуть, получить наслаждение от пребывания в культурных учреждениях".

"Мы не в той ситуации, в которой находится большинство стран Европы, у нас нет возможности компенсировать убытки учреждениям культуры. Поэтому выборочный подход к локдауну выходного дня был бы своевременным", - подчеркнул глава Минкульта.

Ткаченко отметил, что в заведениях культуры есть режим вентиляции.

"Рассадка на 50%, то есть половина зала может быть занята через 1-2 места. Сегодня и на 50% не заполняется, 20-30% заполняемость. Это хоть и маленькая, но существенная часть того, что заведения культуры могут тратить на свое содержание. Если их лишить и этой возможности, мы будем иметь дело с массовым банкротством. Речь идет о выживании", - заявил он.

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Министр привел в пример страны, где предусмотрено социальное страхование из-за убытков, которые терпят выставки и другие учреждения культуры. При этом он признал, что украинская экономика не имеет таких возможностей.

"Поэтому нам надо искать другие варианты, каким образом можно поддержать. Я предлагаю сейчас не закрывать учреждения культуры в выходные дни, у нас и так действуют ограничения. Надеюсь на дискуссию с коллегами. Мы обменивались мнениями с другими членами Кабмина, и я видел определенное понимание", - сказал Ткаченко.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" предложила ввести в Украине полный локдаун на две недели.