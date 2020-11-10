"ХАРД с Влащенко": гость студии - Денис Шмыгаль

Главные темы эфира - экономический кризис в стране и планы правительства

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Денис Шмыгаль

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - премьер-министром Денисом Шмыгалем - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Что будет с нами завтра? Выдержим ли мы мощный экономический кризис?
  • - При каких условиях возможно создать такое количество рабочих мест, чтобы люди не страдали?
  • - Как обеспечить всем достойную жизнь?

Смотрите 10 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Кабмин Денис Шмыгаль Наталья Влащенко