"ХАРД с Влащенко": гость студии - Денис Шмыгаль
Главные темы эфира - экономический кризис в стране и планы правительства
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - премьер-министром Денисом Шмыгалем - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Что будет с нами завтра? Выдержим ли мы мощный экономический кризис?
- - При каких условиях возможно создать такое количество рабочих мест, чтобы люди не страдали?
- - Как обеспечить всем достойную жизнь?
Смотрите 10 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".