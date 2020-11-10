Есть два пути — в "Слуге народа" рассказали о легализации каннабиса

Депутаты разрабатывают несколько способов разрешить медицинский каннабис в Украине. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"У нас создана рабочая группа, мы нарабатываем несколько решений, которые потом представим на рассмотрение парламента. Если коротко, там есть два подхода. Первый - это сразу законопроектом разрешить выращивание и производство этих медицинских средств – капли, мази, масла, которые могут быть использованы для лечения онкобольных, людей с болезнью Альцгеймера.

А другой подход более мягкий. Он говорит, что давайте сначала разрешим импорт этих препаратов, посмотрим, что никакой "зрады" нет, общество успокоится, и потом делать импортозамещение и делать свое производство", — сказал он.