Есть два пути — в "Слуге народа" рассказали о легализации каннабиса
Давид Арахамия рассказал, какие способы разрешить медицинский каннабис придумали в Раде
Депутаты разрабатывают несколько способов разрешить медицинский каннабис в Украине. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"У нас создана рабочая группа, мы нарабатываем несколько решений, которые потом представим на рассмотрение парламента. Если коротко, там есть два подхода. Первый - это сразу законопроектом разрешить выращивание и производство этих медицинских средств – капли, мази, масла, которые могут быть использованы для лечения онкобольных, людей с болезнью Альцгеймера.
А другой подход более мягкий. Он говорит, что давайте сначала разрешим импорт этих препаратов, посмотрим, что никакой "зрады" нет, общество успокоится, и потом делать импортозамещение и делать свое производство", — сказал он.
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Арахамия заявил, что противники власти манипулируют вопросом легализации каннабиса.
"Я лично не вижу вообще никакой "зрады" в законопроекте, там очень жесткие требования к тому, каким образом организовать производство. У нас уже 30 лет разрешены опиаты, этот вопрос строго контролирует государство. Оппоненты пытаются манипулировать и говорят, что речь идет о том, чтобы разрешить курение этого каннабиса - это ложная информация, речь идет о производстве препаратов", — сказал он.
Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как нужно поступить с вопросом о легализации каннабиса в медицинских целях.