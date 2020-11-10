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Коронавирус у Зеленского: в "Слуге народа" рассказали о самочувствии президента Глава фракции "Слуга народа" рассказал, как проводятся совещания у президента

Президент Украины Владимир Зеленский нормально переносит коронавирус. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Президент Зеленский чувствует себя нормально, у него немного повышена температура, но он работает. Каким образом работает? Вчера я принимал участие в совещании, через час тоже буду участвовать", — сказал он.

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Арахамия рассказал, каким образом проводятся совещания, чтобы не заразились остальные участники.

"Он проводит совещания в своем кабинете, люди в дезинфицированном кабинете президента собираются, а потом президент, находясь на самоизоляции в отдельном помещении, подключается через видеотерминал. И он в видеоконференции участвует в совещаниях, принимает решения и работает дальше без помех", — сказал он.

Ранее сообщалось, что если президент Украины Владимир Зеленский потеряет работоспособность из-за заболевания коронавирусом COVID-19, его обязанности будет исполнять спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.