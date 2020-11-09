В Раде отреагировали на коронавирус у Зеленского

Если президент Украины Владимир Зеленский потеряет работоспособность из-за заболевания коронавирусом COVID-19, его обязанности будет исполнять спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя болезнь главы государства. По его словам, в законодательстве Украины "четко прописано", как действовать в подобных случаях.

"Председатель Верховной Рады, если нужно, будет исполнять обязанности главы государства. COVID-19 может протекать по-разному. Я желаю доброго здоровья и Зеленскому, и Ермаку, чтобы быстрее они выздоровели. Надеюсь, у Зеленского будет течение болезни, которое не вызовет отсутствие работоспособности, и он сможет и дальше управлять государством, в частности дистанционно в режиме онлайн, как это прошли уже многие страны мира, чьи лидеры переболели. Поэтому это не что-то такое первое в истории. Еще раз желаю ему скорейшего выздоровления", - сказал Гончаренко.