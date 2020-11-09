"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Гончаренко

Главные темы эфира - власть против коронавируса и перспективы переговоров по Донбассу

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Гончаренко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Кто ведет Украину к красной зоне?
  • Кому на Донбассе мы протянем руку?
  • Сколько будет стоить доллар под Новый год, и кто остановит хаос и нищету?

Смотрите 9 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Алексей Гончаренко Наталья Влащенко