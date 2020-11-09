"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Гончаренко
Главные темы эфира - власть против коронавируса и перспективы переговоров по Донбассу
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Кто ведет Украину к красной зоне?
- Кому на Донбассе мы протянем руку?
- Сколько будет стоить доллар под Новый год, и кто остановит хаос и нищету?
Смотрите 9 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".