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Мы идем тремя путями — Арестович о плане Украины по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как украинская сторона доносит до России свои планы

Вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников озвучил предложение создать пятую подгруппу в Трехсторонней контактной группе, которая будет заниматься контролем над границей. Уведомлена ли об этих планах российская сторона, рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы идем тремя путями. Первый — официальное уведомление ТКГ, всех участников через наших посредников, ОБСЕ. Неофициальный путь — путем информации, которую мы предоставляем в интервью как частных лиц, так и должностных. И третье – это месседжи, которые наши российские визави могут прочитать в этих интервью, которые мы специально туда закладываем, не только россияне, но и лидеры стран Нормандского формата. Макрон принял нашу позицию и даже, насколько я вижу в прессе, общался на эту тему с Путиным", — сказал он.

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Арестович ответил на вопрос о том, была ли реакция со стороны России на месседж экс-президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что пункты Минских договоренностей в нынешней редакции не могут быть выполнены.

"Вопрос в том, что Минские соглашения имеют в себе широкие возможности для трактовки как нашей стороной, так и российской. ТКГ для того и существует, чтобы выработать единую позицию. Трактовка начинается с того, что россияне называют Трехстороннюю контактную группу просто контактной, намекая, что они не сторона, их там нет. Во всех официальных документах у них контактная группа, хотя подписывают они документы Трехсторонней контактной группы. Там споры даже на уровне терминологии. Мы им показываем, что если вы хотите решить конфликт, если вам надоел Донбасс, если вы не справляетесь экономически и политически, а это видно по тому, насколько мало Россия вмешивается в проблему Карабаха, она уже не тянет, — мы даем им возможность "золотого моста", то есть выйти с Донбасса с сохранением лица на международной арене и перед своим электоратом", — сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Стариков назвал минусы украинского плана по Донбассу.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.