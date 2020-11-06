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"Зеленского подставили": нардеп о скандале вокруг КСУ Сергей Власенко посоветовал президенту быть менее эмоциональным

Верховная Рада сможет найти юридический выход из ситуации вокруг Конституционного суда Украины без голосования за законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

"Выход есть. Я убежден, что за следующую неделю мы найдем юридическое решение этого вопроса. Я убежден, что оно будет проголосовано в Верховной Раде. Я убежден, что сразу накал спадет и сразу вопрос роспуска или нероспуска исчезнет", - заявил он.

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Власенко высказал мнение, что "президента подставили с законом" о перезагрузке КСУ.

"Я убежден, что президента накрутили с ситуацией российского влияния и другими вещами, когда он начал делать эмоциональные заявления. Я бы просто просил господина президента быть менее эмоциональным, не втягиваться в такие вещи, которые кажутся неконституционными", - добавил нардеп.

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Ранее президент Владимир Зеленский призвал нардепов от "Слуги народа" поддержать законопроект о перезагрузке Конституционного суда. По его словам, КСУ своим решением по антикоррупционному законодательству поставил страну на грань катастрофы.

Также президент не исключил роспуска парламента, если его инициативу не поддержат.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, чем вызвано такое заявление президента.