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Зеленский беспокоится – в "Слуге народа" объяснили громкое заявление президента Нардеп Александр Корниенко прокомментировал дискуссии вокруг роспуска парламента

Заявление президента Владимира Зеленского о возможном роспуске Верховной Рады свидетельствует о его обеспокоенности ситуацией в стране.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

"Мы поняли посыл президента немного шире – что это беспокойство событиями в стране, суде, фракции "Слуга народа" в отношении поддержки или неподдержки определенных законопроектов до такой степени, что президент использовал такую форму", - сказал он.

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Комментируя дискуссии о роспуске Рады, Корниенко отметил:

"Думаю, сейчас для страны в такое время важен парламент. Вчера мы увидели, что бюджет голосуется большинством фракций, из 210 присутствующих 209 голосует из "Слуги народа", остальные на коронавирусе. Конституционных оснований для роспуска нет, это динамическая штука, они могут появляться в определенный момент".

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Ранее президент Владимир Зеленский призвал нардепов от "Слуги народа" поддержать законопроект о перезагрузке Конституционного суда. По его словам, КСУ своим решением по антикоррупционному законодательству поставил страну на грань катастрофы.

Также президент не исключил роспуска парламента, если его инициативу не поддержат.

В свою очередь председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" поддержал идею Владимира Зеленского насчет перезагрузки Верховной Рады.