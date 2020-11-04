Конституционный кризис и атака коронавируса: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото)
В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие
В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 4 ноября говорят о ситуации со скандальным решением Конституционного суда, возможной перезагрузке Верховной Рады, расходовании средств из "ковидного фонда", рекордах коронавируса и т.п.
На вопросы по теме в студии отвечают Сергей Власенко, Анастасия Радина, Ярослав Юрчишин, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев Дмитрий Спивак, Марина Ставнийчук, Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Зоряна Скалецкая.
Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.