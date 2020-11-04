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Конституционный кризис и атака коронавируса: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 4 ноября говорят о ситуации со скандальным решением Конституционного суда, возможной перезагрузке Верховной Рады, расходовании средств из "ковидного фонда", рекордах коронавируса и т.п.

На вопросы по теме в студии отвечают Сергей Власенко, Анастасия Радина, Ярослав Юрчишин, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев Дмитрий Спивак, Марина Ставнийчук, Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Зоряна Скалецкая.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.