"ХАРД с Влащенко": гость студии - Олег Ляшко

Главные темы эфира - конституционный кризис и рост цен на газ

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Олег Ляшко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - экс-нардепом Олегом Ляшко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Подкуп избирателей и махинации с бюллетенями: сколько стоит голос украинца?
  • Конституционный кризис: как не допустить раскола государства и последующей колонизации?
  • Почему растут цены на газ и что будет с тарифами на тепло?

Смотрите 4 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Олег Ляшко Наталья Влащенко