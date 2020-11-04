"ХАРД с Влащенко": гость студии - Олег Ляшко
Главные темы эфира - конституционный кризис и рост цен на газ
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - экс-нардепом Олегом Ляшко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Подкуп избирателей и махинации с бюллетенями: сколько стоит голос украинца?
- Конституционный кризис: как не допустить раскола государства и последующей колонизации?
- Почему растут цены на газ и что будет с тарифами на тепло?
Смотрите 4 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".