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Гордон рассказал, когда Путин начнет уважать Украину Журналист считает, что нужно быть сильным

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" высказал мнение о том, когда президент России Владимир Путин начнет на равных общаться с украинской властью.

"Когда Украина будет экономически сильной, с ней будут считаться. Даже Путин будет вести переговоры с экономически сильной Украиной совершенно иначе, чем сейчас", - сказал журналист.

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Гордон уверен, что "нужно быть сильным".

"Когда ты слабый – тебя не видно, когда ты сильный – с тобой считаются. Значит, надо быть сильным", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" назвал причину оккупации Крыма Россией. Он отметил, что "когда Путин забрал Крым, он сделал то, что хотело большинство россиян".