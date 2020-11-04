Гордон рассказал, когда Путин начнет уважать Украину

Журналист считает, что нужно быть сильным

Гордон рассказал, когда Путин начнет уважать Украину

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" высказал мнение о том, когда президент России Владимир Путин начнет на равных общаться с украинской властью.

"Когда Украина будет экономически сильной, с ней будут считаться. Даже Путин будет вести переговоры с экономически сильной Украиной совершенно иначе, чем сейчас", - сказал журналист.

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Гордон уверен, что "нужно быть сильным".

"Когда ты слабый – тебя не видно, когда ты сильный – с тобой считаются. Значит, надо быть сильным", - сказал Гордон.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" назвал причину оккупации Крыма Россией. Он отметил, что "когда Путин забрал Крым, он сделал то, что хотело большинство россиян". 

Источник Украина 24 Теги экономика Украины Россия Владимир Путин Дмитрий Гордон