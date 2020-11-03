"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Ткаченко
Главные темы эфира - закон о языке и закон о медиа
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Будет ли изменен закон о языке?
- - Кому государство дает огромные средства на патриотическое кино?
- - Будет ли проголосован скандальный закон о медиа?
Смотрите 3 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".