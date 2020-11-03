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"Британцы плюнули и вышли": экс-вице-премьер сравнил Евросоюз с СССР Колесников раскритиковал Евросоюз

Бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, общественный деятель Борис Колесников в эфире телеканала «Украина 24» сравнил Евросоюз с Союзом Советских Социалистических Республик.

«Что такое Евросоюз? Евросоюз – это Советский Союз с демократическими выборами и рыночной экономикой. Это не я говорю, это говорят западные политики. Когда они попытались вообще сделать Советский Союз, им сказали – «нет», – отметил Колесников.

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По его мнению, «брюссельскую верхушку» ненавидят в любой западной стране.

«Поговорите с простыми людьми, и вам скажут, что там сидят бездельники, которые дублируют национальные правительства, толку от них нет, и мы ничего в результате не получили. Британцы плюнули на все это и вышли», - заявил бизнесмен.

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Напомним, ранее экс-вице-премьер Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" озвучил рецепт значительного повышения зарплат в Украине.