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Зеленский хочет обновить КСУ — в "Слуге народа" назвали способ Евгения Кравчук рассказала, какие претензии есть к Конституционному суду и как можно его обновить

Президент Владимир Зеленский предлагает обновить состав Конституционного суда после скандала с решением по антикоррупционному законодательству. Подробности рассказала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Я напомню, какой состав сейчас у Конституционного суда. Это по квоте еще Януковича назначали судей, так как срок пребывания судьи КС — девять лет. Также есть представители предыдущего президента, и очень много замечаний у общественных организаций к тем судьям, которых назначает Совет судей, и это довольно закрытая каста. Можно только догадываться, кто попадает по этой судейской квоте", — сказала она.

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По словам Кравчук, необходимо как можно скорее заполнить вакансии в КСУ.

"Сейчас есть три незаполненные вакансии, и я уверена, что нужно как можно быстрее их заполнить. Две из них идут по квоте Верховной Рады и одна — по квоте Совета судей. Президент предлагает одномоментно обновить этот состав и провести прозрачный конкурс на соответствующие квоты", — сказала она.

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Напомним, Конституционный суд 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В ответ президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".