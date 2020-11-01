23:12, Вчера

Спаслись тысячи коррупционеров: названы последствия скандального решения КСУ Сейчас в Украине отсутствует ответственность за коррупцию руководителей органов власти

Конституционный суд Украины, отменив некоторые нормы антикоррупционного законодательства, освободил от ответственности тысячи коррупционеров.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"Решение КСУ освободило от ответственности фактически тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Законопроект президента мы комментировать не можем, потому что это политическое решение. Вместе с тем он (законопроект) действительно может быть решением для восстановления антикоррупционной системы. Но уже тысячи человек КСУ освободил от ответственности за коррупцию", - заявил Новиков.

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По его словам, сейчас вообще нет ответственности за коррупцию всех руководителей органов государственной власти:

"Привлекать их за коррупцию могло только НАПК. Теперь орган привлечения к ответственности за коррупцию в Украине отсутствует".

Также глава НАПК добавил, что Конституционный суд вмешался в полномочия парламента.

"КСУ, будучи органом, который должен защищать Конституцию, сам нарушил Конституцию. В частности, он сказал, что не может быть уголовной ответственности за ложь в декларациях. Хотя только парламент может решать этот вопрос. Кроме того, судья Слиденко сказал, что КСУ и он писали это решение по тем вопросам, о которых даже в конституционном представлении вопрос не ставился. То есть судьи принимали решения исключительно в собственных интересах. Таким образом парламент должен принять решение по тем вопросам, которые относятся к его полномочиям, а не к полномочиям КСУ", - отметил Новиков.

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Напомним, Конституционный суд 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В ответ президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Верховная Рада может уже на следующей неделе принять законопроект президента Владимира Зеленского о КСУ.