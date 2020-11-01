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"Лукашенко обречен": экс-премьер Украины поддержал протесты в Беларуси Арсений Яценюк жестко прокомментировал применение оружия силовиками в Минске

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал протесты в Беларуси и сравнил события в Минске с Майданом в Киеве.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, Яценюк в посте в соцсетях сравнил сегодняшние события в Беларуси с Революцией Достоинства в Украине, когда "Беркут" начал стрелять по приказу Виктора Януковича.

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Сегодняшние выстрелы в белорусской столице свидетельствуют о том, что режим Александра Лукашенко обречен, уверен Яценюк.

"На повторные выборы Лукашенко не пошел. Причина - страх. Выстрелы в Минске сегодня. Причина - страх. Режим Лукашенко обречен. Белорусы, не сдавайтесь и не бойтесь", - написал экс-премьер.

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Отметим, что в Минске 1 ноября белорусские силовики жестко задерживали участников протестных митингов против президента Александра Лукашенко. В воскресенье силовики, противостоявшие оппозиции, применили огнестрельное оружие, но пока только для предупредительных выстрелов вверх.

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Ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о "народном ультиматуме", который оппозиция объявила президенту Александру Лукашенко.