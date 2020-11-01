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КСУ перечеркнул свою легитимность — представитель Зеленского высказался о скандале Представитель президента в КСУ рассказал о последствиях решения Конституционного суда

Правового решения ситуации с Конституционным судом нет, только политико-правовое. Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24".

"В данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение по рекомендации СНБО и предложил президент в качестве законопроекта, который внесен в ВР. Я считаю, что КСУ, который принял это решение в условиях реального конфликта интересов, фактически перечеркнул свою собственную легитимность, и данный состав КСУ вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые инициированы на проверку на предмет конституционности", — сказал он.

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Вениславский объяснил, почему нельзя проголосовать изменения в антикоррупционное законодательство, исходя из решения КСУ.

"Это невозможно сделать по одной простой причине — потому что решение КСУ 13-Р физически абсолютно не мотивировано, поэтому любое решение парламента о восстановлении антикоррупционного законодательства повлечет те же самые последствия. КСУ, по обращению любого субъекта, исходя из своей правовой позиции, признает их неконституционными. КСУ сам себе создал условия, при которых любое другое законодательное урегулирование может быть признано неконституционным, потому что юридической аргументации и мотивирующей части КСУ, которая повлекла бы соответствующую резолютивную часть, нет", — сказал он.

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Напомним, Конституционный суд 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмена полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В ответ президент Владимир Зеленский собрал срочное заседание СНБО, а позже подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".