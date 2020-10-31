Зеленский делает правильно — экс-глава КСУ о заявлении Тупицкого

Станислав Шевчук рассказал, может ли глава КСУ кулуарно встречаться с президентом

Зеленский делает правильно — экс-глава КСУ о заявлении Тупицкого

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий призвал президента Владимира Зеленского встретиться с ним и обсудить политический кризис, возникший после скандального решения КСУ. Возможна ли такая встреча, рассказал экс-глава КСУ Станислав Шевчук в эфире канала "Украина 24".

"В общей практике есть протокольные встречи. Когда я был председателем (КСУ - ред.), я несколько раз встречался с президентом Порошенко, участвовал в протокольных мероприятиях государства как должностное лицо высокого уровня.

Что касается кулуарных договоренностей, когда об этом конфликте, который фактически вызвал политический кризис в государстве, известно всему обществу, я считаю, что это не стоит (договариваться кулуарно - ред.). Общество должно знать, о чем они договариваются. Думаю, правильно делает президент, что не принимает этого Тупицкого", — сказал он.

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Конституционный суд 27 октября признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализации недостоверного декларирования.

В ответ президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Ранее министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено, несмотря на решение КСУ.

Источник Украина 24 Теги Конституционный суд