23:56, Вчера

Начинается другая реальность - "слуга народа" о срыве перемирия на Донбассе Нардеп Денис Монастырский прокомментировал новые жертвы в зоне ООС

Обстрелы на Донбассе, в результате которых погибли двое бойцов ВСУ, положили конец самому продолжительному перемирию за годы войны на востоке Украины. Теперь срок режима тишины надо отсчитывать сначала.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

На вопрос ведущей, должен ли после этих обстрелов обнуляться срок перемирия, которое продержалось более 80 дней, нардеп ответил:

"Моя личная точка зрения - с тех пор, когда есть раненые и погибшие, мы конечно должны понимать, что начинается другая реальность".

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По его словам, сплошного безоговорочного прекращения огня придерживаться довольно трудно.

"В общем, несмотря на проблемы с перемирием, этот период с момента объявления является наиболее мирным периодом за все время. Вижу ли я такое будущее в следующие 5 лет - нет, не вижу. Я бы хотел однозначно решения, а не заморозки этого конфликта. Мы разрабатываем законопроекты, которые потребуются для деоккупации Донбасса, эта работа ведется уже сегодня", - добавил Монастырский.

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Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала в эфире телеканала "Украина 24", чего добиваются боевики ОРДЛО срывом перемирия.