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Будут кадровые перестановки на местах — в "Слуге народа" назвали причины Александр Корниенко рассказал, какие перестановки пройдут в местных органах власти

После выборов в местных органах власти будут кадровые перестановки. Об этом сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире канала "Украина 24".

"Это прерогатива Офиса президента. Но из того, что мне известно, я думаю, что будут кадровые решения на уровне Офиса президента, ОГА и тому подобное. Глав РГА, потому что нас укрупнение районов ждет, и это естественный процесс - из 400 станет 120, но из этих 120 в большинство будут точно привлечены новые люди", — сказал он.

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Корниенко объяснил, почему это будет происходить.

"Потому что очень много есть, к сожалению, случаев позорных — председатели РГА наши баллотировались от других партий, поддержали другие партии, какие-то сети, сетки там строили, деньги раздавали. Это все очень позорно, мы будем расследовать и давать кадровую оценку этому в первую очередь", — сказал он.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" оценила результат ее политсилы на местных выборах.