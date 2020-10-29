23:56, Вчера

"Слуга народа" Янченко и Добкин устроили перепалку в прямом эфире: подробности Галина Янченко и Михаил Добкин поспорили о городском бюджете

Экс-депутат Верховной Рады, бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко устроили перепалку в эфире канала "Украина 24" при обсуждении местных бюджетов городов. Они поспорили о том, как менялся горбюджет Одессы с 2015 года.

Галина Янченко: Одесса, бюджет в 2015 году – 4,5 млрд грн. В этом году 10,5 млрд грн. Бюджеты росли постепенно, и они будут еще расти…

Михаил Добкин: Вопрос бюджета более чем в два раза, эти цифры нужно проверять

Галина Янченко: Тенденция такая есть, есть решение по местным бюджетам, ознакомьтесь с этим решением, Google в помощь.

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Михаил Добкин: Я за справедливость. Я хочу чуть-чуть отмотать назад, так как Google мне в помощь, я обратился к нему. Хочу пояснить большому знатоку (Янченко – ред.), что бюджет Одессы в 2019 году, согласно официальным данным был, 9,368 млрд грн, это без учета того, что они должны были продать где-то на 1 млрд еще собственности – земли и коммунальных помещений. Итого почти больше 10 млрд должно было получиться. Бюджет Одессы 2020 года – 10,4 млрд без малого, поэтому цифрами нужно апеллировать очень аккуратно. Не бывает просто бюджета за один год… я не перебивал вас. Не бывает роста бюджета за один год более чем в два раза, неоткуда взяться таким средствам.

Галина Янченко: Михаил, я говорила про бюджет 2015 года в Одессе…

Михаил Добкин: Вы можете помолчать, когда говорят умные люди? Помолчите, и вы умнее станете.

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Галина Янченко: Когда вы умно будете говорить, я помолчу, но вы слушайте, потому что вы сейчас критикуете не те вещи, о которых я говорила. 2015-ый год бюджет Одессы 4,5 млрд грн, Google в помощь, в этом году 10,5 млрд.

Михаил Добкин: Значит тогда хорошо артикулируйте, вас сложно понять, ваши действия сложно понять, ваши жесты сложно понять и ваши словосочетания сложно понять. Вы вообще сложный человек для понимания.

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