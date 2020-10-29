Опрос от Зеленского: в "Слуге народа" объяснили, кто определял вопросы

Депутат Роксолана Пидласа рассказала, кто придумал вопросы для всеукраинского опроса

Опрос от Зеленского: в "Слуге народа" объяснили, кто определял вопросы

Все вопросы на всеукраинский опрос, который прошел по инициативе президента Владимира Зеленского, определил он сам, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире канала "Украина 24". В частности, ведущая шоу Наталья Влащенко поинтересовалась: "Если партия оплатила опрос, то почему эти вопросы определяла не партия, а неизвестные чиновники из Офиса президента, а, возможно, известные, так как один из них, по-моему, Артем Гагарин (спикер проекта "5 вопросов" -— ред.) говорил, что это он определял?"

"Это очень интересная трактовка от Артема Гагарина, потому что все 5 вопросов определял президент Украины — и это то, что он хотел спросить у граждан. Поэтому партия, лидером которой является Зеленский, согласилась поддержать опрос президента как проект в организации", — сказала она.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предложил пять вопросов, на которые ответили украинцы во время Всеукраинского опроса 25 октября. Вопросы такие:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 82,97%, против - 13,8%.

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? За - 46,70%, против - 46,4%.

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 89,60%, против - 7,1%.

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? За - 64,88%, против - 29,5%.

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. За - 74,12%, против - 17,2%.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Роксолана Пидласа опрос