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Опрос от Зеленского: в "Слуге народа" объяснили, кто определял вопросы Депутат Роксолана Пидласа рассказала, кто придумал вопросы для всеукраинского опроса

Все вопросы на всеукраинский опрос, который прошел по инициативе президента Владимира Зеленского, определил он сам, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в эфире канала "Украина 24". В частности, ведущая шоу Наталья Влащенко поинтересовалась: "Если партия оплатила опрос, то почему эти вопросы определяла не партия, а неизвестные чиновники из Офиса президента, а, возможно, известные, так как один из них, по-моему, Артем Гагарин (спикер проекта "5 вопросов" -— ред.) говорил, что это он определял?"

"Это очень интересная трактовка от Артема Гагарина, потому что все 5 вопросов определял президент Украины — и это то, что он хотел спросить у граждан. Поэтому партия, лидером которой является Зеленский, согласилась поддержать опрос президента как проект в организации", — сказала она.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предложил пять вопросов, на которые ответили украинцы во время Всеукраинского опроса 25 октября. Вопросы такие:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 82,97%, против - 13,8%.

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? За - 46,70%, против - 46,4%.

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 89,60%, против - 7,1%.

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? За - 64,88%, против - 29,5%.

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. За - 74,12%, против - 17,2%.