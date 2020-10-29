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Есть только один способ все исправить — депутат о скандальном решении КСУ Нардеп Ольга Совгиря рассказала, что не так с решением Конституционного суда

Есть только один способ исправить скандальное решение Конституционного суда Украины об электронном декларировании. Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" нардеп, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Исправить решение КСУ можно единственным путем — через законодательную инициативу и принятие нового закона, который устранит пробелы, возникшие из-за этого решения. Насколько мне известно, такой закон уже прорабатывается в Офисе президента с привлечением экспертов", — сказала она.

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Депутат рассказала, почему не согласна с тем, что наказание для коррупционеров в КСУ сочли слишком жестким.

"Я хочу выразить свое несогласие с позицией Конституционного суда, потому что я считаю, что выбор меры ответственности за соответствующее правонарушение — это сфера исключительных полномочий Верховной Рады Украины. Это определено 85 статьей Конституции, и именно парламент решает, какие правонарушения являются преступлениями, а какие — административными нарушениями. Поэтому я думаю, что если будет политическая воля парламента, соответствующая норма будет возобновлена в Уголовном кодексе. "Относительно позиции КСУ об особенностях привлечения к ответственности судей за коррупцию, определенная логика в этом есть, потому что порядок привлечения судей к ответственности — это одна из гарантий их независимости. Поэтому, возможно, тут стоит разработать порядок, который бы предусматривал привлечение к этому процессу других органов, чем были предусмотрены ранее. Возможно, высший совет правосудия, совет судей, и так далее", — сказала она.

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Напомним, КСУ 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации (ст.366-1 УК предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы).

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за решения Конституционного суда.