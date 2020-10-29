19:03, Сегодня

У Зеленского объяснили, что будет делать президент с решением КСУ Михаил Подоляк считает, что нужны иные законы, регламентирующие работу КСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Украина 24" объяснил, каким образом Владимир Зеленский может действовать в отношении решения Конституционного суда об отмене системы электронного декларирования.

"...Президент нетерпим к проявлениям коррупции как таковой. Соответственно, когда КСУ по какой-то причине, мы пока не будем разбирать эту причину, потому что пока идет формат диалога, диалога в обществе, мы пытаемся понять причины, побудившие в таком экстремальном, экстренном режиме КСУ принять данное решение, которое явно идет вразрез с ожиданиями общества. Так вот, президент должен отреагировать на то, что провоцирует общество на протестные настроения, на массовые протестные настроения. Более того, то, что возвращает нас обратно, туда, откуда мы уже ушли", - сказал советник.

Читайте также: Речь о потере не только безвиза – в Раде раскритиковали решение КСУ

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима 10:39, 14 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о трагедии Ан-26 и войне в Нагорном Карабахе 11:48, 30 сентября "Время Голованова": с Юлией Тимошенко и Андреем Пальчевским о коронавирусе 10:58, 7 октября

По словам Подоляка, заседание СНБО в таком случае оправдано.

"Логика президента очень простая. Он обязан собрать, когда возникают такие риски для национальной безопасности, СНБО в широком составе и обсудить… На этом заседании должна быть дана политико-правовая оценка тому, что делает КСУ", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что президент может использовать несколько инструментов.

"После этого у президента есть следующие инструменты. Первый инструмент - это пакетные законопроекты, которые смогут внести изменения в те законы, которые послужили базой для решения КСУ, и вернуть электронное декларирование для чиновников любого ранга. Второе направление - КСУ, который принимает подобные решения, являющиеся провокационными по своей сути, и создает в обществе атмосферу определенного недоверия государству как институту, с которым общество договорилось о новых правилах игры, то соответственно необходимо реформирование КСУ как такового. То есть нам нужны иные законы, регламентирующие работу КСУ", - сказал Подоляк.

Читайте также: Это целенаправленная акция подрыва — вице-премьер о скандальном решении КСУ

Вместе с тем он назвал ситуацию "практически безвыходной".

"На сегодняшний день, если мы видим, что КСУ принимает какие-то странные решения, и эти решения могут иметь конфликт интересов, то есть они, например, принимаются в интересах какой-то политической группы или отдельных субъектов, то отправить в отставку судью КСУ можно только решением самого КСУ двумя третями голосов. Это практически безвыходная ситуация", - сказал советник.

Напомним, Михаил Подоляк также сообщил каналу "Украина 24", что в ближайшее время электронное декларирование будет возвращено.