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"Электронное декларирование скоро вернем": советник главы ОП сообщил детали Михаил Подоляк заверил, что электронное декларирование — это часть договора власти с обществом

В ближайшее время электронное декларирование, отмененное решением Конституционного суда, будет возвращено.

Об этом каналу "Украина 24" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент крайне жестко настроен по данной ситуации. Это кризис, который должен получить соответствующее разрешение. Потому что для нас эта ситуация неприемлема по нескольким параметрам. Один из них – это то, что было принято решение об определенной архитектуре общества, был подписан неформальный договор между обществом и государством о том, что мы нетерпимо относимся к любым проявлениям топ-коррупции, на любом уровне по властной вертикали", — сказал он.

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Подоляк отметил, что е-декларации можно было бы отрегулировать законодательно, но нельзя отменять.

"Соответственно, закончились местные выборы, и мы получаем эскалацию по той линии, которую никто не ожидал. В данном случае КСУ принимает странное, мягко говоря, решение, которое практически аннулирует нам работу предыдущих пяти лет. Безусловно, я бы подчеркнул, что какие-то, возможно, нюансы, касающиеся электронного декларирования, имели место, но эти отдельные положения можно было регулировать дополнительными внесениями правок в существующие законы. Но точно не отменой самого понятия "прозрачная декларация", — сказал он.

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По словам советника главы ОП, электронное декларирование будет возвращено в любом случае, сейчас прорабатываются различные сценарии.

"Сейчас СНБО под эгидой президента проводит свое заседание. На этом заседании они пытаются выработать несколько логистических сценариев, по которым будет двигаться страна в данном случае, потому что этот кейс требует системного решения. Системное решение может быть одно – мы возвращаем обязательно, и президент уже об этом сказал, и обязательно вернем электронное декларирование для всех видов чиновников. Это будет сделано буквально в ближайшее время", — сказал он.

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Напомним, КСУ 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации (ст.366-1 УК предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы).

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за решения Конституционного суда.