15:26, Сегодня

Это целенаправленная акция подрыва — вице-премьер о скандальном решении КСУ Ольга Стефанишина рассказала, будут ли переговоры по поводу приостановки безвиза

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире канала "Украина 24" прокомментировала угрозу приостановки безвиза с ЕС из-за решения Конституционного суда об отмене системы электронного декларирования.

"Конечно, это шок. Но нужно вспомнить, что группа депутатов подала обращение в КС по отношению ко всем законодательным изменениям, касающимся антикоррупционных институций. И мы понимаем, что это была целенаправленная акция подрыва всей антикоррупционной структуры", — сказала она.

Читайте также: Это позор и не поддается логике - "слуга народа" о скандальном решении КСУ

Стефанишина заявила, что прямые переговоры об отмене безвизового режима маловероятны.

"Я уверена, что мы не дойдем до прямых переговоров с ЕС по срыву или прекращению безвиза. Потому что сегодня президент, правительство и парламент нацелены на то, чтобы безотлагательно найти решение о внесении изменений в законодательство по возобновлению деятельности антикоррупционных органов, налаживанию еще более эффективной деятельности и разблокированию тех вопросов, которые касаются обеспечения местных выборов", — сказала она.

Читайте также: Украина может потерять безвиз и деньги МВФ – эксперт о громком решении КСУ

Вице-премьер заверила, что ситуация будет обсуждаться с западными партнерами и экспертами.

"Коммуникация происходит постоянно, на всех уровнях будут проходить встречи дипломатического корпуса. Сегодня наша задача - договориться с европейскими партнерами о привлечении критической массы экспертов, которые помогут нам найти приемлемые решения для сохранения тех ценностей, которые заложены в антикоррупционной реформе, согласование антикоррупционной стратегии, наработки решений с международными партнерами, так как речь идет не только о конкретных изменениях законодательства, но и о преданности Украины верховенству права и демократическому развитию", — сказала она.

Читайте также: Скандальное решение КСУ: экс-премьер объяснил, как спасти электронное декларирование

Напомним, КСУ 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации (ст.366-1 УК предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы).

Президент Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за решения Конституционного суда.