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"Я не просто спикер": Арестович объяснил, что будет делать в группе по Донбассу По словам новоназначенного спикера, он согласился на эту должность, так как убедился, что "национальные интересы защищены надежно"

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович назначен советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В эфире канала "Украина 24" новоназначенный спикер рассказал о том, как он принял решения занять эту должность и чем будет заниматься

"У меня главная настороженность была по поводу того, какую политику проводит украинская делегация и надежно ли защищены национальные интересы Украины. Когда я во всем убедился, я дал согласие. Я давно наблюдал за этим, не меньше двух - трех месяцев, принял участие в заседании нескольких подгрупп. Мне стало понятно, что национальные интересы защищены надежно, более того, участие в этой делегации - это второй фронт войны за Украину, который ведется дипломатическими средствами", - рассказал Арестович.

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Он объяснил, чем будет заниматься на этой должности.

"Задачи какие? Граждане Украины, СМИ, международные партнеры должны быть своевременно уведомлены о том, что происходит, о целях нашей политике и путях их достижения. Россияне постоянно опережали нас в трактовках того, о чем договорились, а мы пытались их догнать в течение трех - четырех суток, что было нам не на пользу. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, я и согласился взять на себя это направление. Подчеркиваю, что я не просто спикер, я советник по информационной политике, то есть выношу решения, касающиеся коммуникации", - сказал спикер.

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Арестович отметил, что вопрос обмена пленными пока "поставлен на паузу".

"Сейчас этот вопрос поставлен на паузу и будет обсуждаться после представления украинской стороной плана действий. До плана действий, где будут, в частности, и предложения по обмену, решили поставить на паузу на неделю, потому что есть замечания у нашей стороны, они будут прописаны, мы будем просить, чтобы их учитывали. Потом снова начнутся консультации в рамках группы по гуманитарным вопросам", - сказал Арестович.

По его мнению, альтернативы Минским договоренностям не существует.

"Могу сказать как военный обозреватель. Лично я говорю следующее: к сожалению, альтернативы Минским договоренностям нет. Это договоренности, которые были согласованы Советом безопасности ООН, это основания для сохранения санкции для России в частности, это предоставление Украине международной, в том числе и военной, помощи. Отказываться было бы неразумно и рискованно, мы должны вести себя как государство", - сказал Арестович.

Напомним, ранее экс-посол Украины, дипломат Маркиян Лубкивский, кандидатура которого обсуждалась в СМИ, отказался занять должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.