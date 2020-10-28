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О чем говорят итоги местных выборов: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 28 октября говорят о местных выборах, их результатах, ошибках политиков и настроениях украинцев.

На вопросы по теме в студии отвечают Владимир Гройсман, Алексей Гончаренко, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Нефьодов, Надежда Савченко, Сергей Власенко, Михаил Добкин.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.