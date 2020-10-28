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Работа против государства – в "Слуге народа" раскритиковали скандальное решение КСУ Нардеп Елена Мошенец прокомментировала отмену уголовной ответственности за ложь в декларации

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" раскритиковала решение Конституционного суда Украины, который отменил норму об уголовной ответственности за ложные сведения в декларации.

"Меня сильно удивило это решение со стороны Конституционного суда. Почему? Потому что видим, во-первых, антагонизм между антикоррупционными органами и КС. Иногда этот антагонизм неконструктивен, но в данном случае он работает против интересов целого государства. Те люди, которые, по сути, являются исполнителями государственных функций, государственным сервисом, которые получают свои зарплаты из налогов других украинцев, запрещают доступ к просмотру их доходов, состояния, имущества", - сказала нардеп.

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Мошенец также напомнила, что признана неконституционной статья Уголовного кодекса о недостоверной информации в декларациях.

"Это представление сделали депутаты из ОПЗЖ. По сути, это люди, которые хотят закрыть доступ к их декларациям для журналистов и общества. Нас несколько раз уведомляли о том, что последние решения КС принимает за закрытыми дверями. Два судьи должны были бы получить отвод, так как имеют конфликт интересов", - отметила "слуга народа".

Напомним, КСУ 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации (ст. 366-1 УК предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы).

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Ранее депутат из "Слуги народа" Галина Янченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что мешает борьбе с коррупцией в Украине.