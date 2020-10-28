11:07, Сегодня

Плевок в лицо украинцам – Гордон о результатах Лозинского и Штепы на выборах Убийцу избирают депутатом, возмутился журналист

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал избрание главой объединенной территориальной громады ранее осужденного за убийство Виктора Лозинского.

«Избрание Лозинского – это плевок в лицо любому нормальному украинцу. Потому что убийцу избирают депутатом – это ужасно. Штепа, которая встречала сепаратистов в Славянске, выходит во второй тур – это ужасно. Это, опять-таки, плевок в лицо всем нам нормальным людям. На нее только посмотреть надо и уже не избирать, только посмотри – и не избирай. Нет, избирают», - заявил Гордон.

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Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24" оценила результат ее политсилы на местных выборах.

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, который был приговорен к заключению за убийство, победил 25 октября в голосовании на председателя объединенной территориальной громады Голованевского района Кировоградской области, рядом с местом убийства.

В Славянске, согласно параллельному подсчету голосов, Неля Штепа, которая баллотировалась на кресло мэра, не выходит во второй тур выборов.