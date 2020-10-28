Это у россиян в крови – Гордон объяснил, почему Путин захватил Крым
Путин говорит то, что хотят слышать россияне, отметил журналист
Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» назвал причину оккупации Крыма Россией.
«Неблагодарное дело делать какие-то прогнозы, во-первых, когда сменится хозяин Кремля, во-вторых, от смены хозяина Кремля изменятся ли отношения с Украиной. Большей частью уверен, что нет, потому что кто такой Путин? Путин – это Россия, а Россия – это Путин. Путин – умный человек, который говорит то, что хотят слышать россияне, и делает то, что хотят россияне. И когда Путин забрал Крым, он сделал то, что хотело большинство россиян», - отметил журналист.
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По его мнению, дух «завоевательства и имперскости» в генах многих россиян.
«Даже посмотрите фильм любимого мной Балабанова «Брат-2» - «это вам за Севастополь», «крымнаш» тема звучит, «русский мир». Оно в генах многих россиян. Я не хочу обижать русский народ, но нельзя не признать факт, что у большинства россиян в генах, в крови имперскость, завоевательство и желание подчинять себе территории и людей», - заявил Гордон.
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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в России даже наиболее либерально настроенная часть общества одобряет решение Кремля аннексировать Крым.